Майже 2 тисячі російських військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “ТАСС” з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч російських армійців.

За даними видання, на об’єднання ППО-ПРО особливого призначення Повітряно-космічних сил покладено завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви та центрального промислового району Росії.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.

У розвідці зауважили, що з жовтня в Росії збереглася загальна схема проведення масованих обстрілів кожні сім-десять днів. Відтак, РФ дотримується цього підходу, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського народу під час новорічних свят

Протягом останніх днів російські армійці почали активніше застосовувати іранські БПЛА для атак на Україну. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що однією з причин збільшення атак БПЛА може бути зменшення запасів високоточних ракет у РФ.

Аналітики зауважили, що атаки російських безпілотників відбулися після масштабної серії ударів російських ракет і безпілотників по критичній інфраструктурі України 29 грудня, під час яких російські сили запустили 23 безпілотники, більшість з яких були “Шахеди”.