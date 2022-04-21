У Великобурлуцькому районі Харківської області російські військові заблокували окуповані населені пункти. Евакуація мирного населення можлива лише на територію РФ, а волонтерів не допускають до ізольованих міст.

Таку інформацію поширило Головне управління розвідки Міноборони України.

Через російських окупантів діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з території, яка під контролем України. Волонтерів та жителів, які намагаються доставити допомогу, — розстрілюють. Такий випадок вже трапився, коли волонтери їхали з смт Шевченкове.

У Великобурлуцькому районі немає мобільного зв’язку. Внаслідок бойових дій багато населених пунктів знеструмлено.

У містах та селах не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутні медична допомога та постачання ліків.

Загарбники мінують асфальтовані та ґрунтові дороги. Тим самим вони ускладнюють евакуацію жителів. Напередодні російські війська майже 15 разів обстріляли Харків, внаслідок чого постраждало 5 людей.