Таку інформацію поширило Головне управління розвідки Міноборони України.
Через російських окупантів діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з території, яка під контролем України. Волонтерів та жителів, які намагаються доставити допомогу, — розстрілюють. Такий випадок вже трапився, коли волонтери їхали з смт Шевченкове.
У Великобурлуцькому районі немає мобільного зв’язку. Внаслідок бойових дій багато населених пунктів знеструмлено.
У містах та селах не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутні медична допомога та постачання ліків.
Загарбники мінують асфальтовані та ґрунтові дороги. Тим самим вони ускладнюють евакуацію жителів. Напередодні російські війська майже 15 разів обстріляли Харків, внаслідок чого постраждало 5 людей.
- Нагадаємо, під Маріуполем знайшли 30-метрові братські могили. Російські окупанти привозять до них тіла вбитих маріупольців.
- Плани військових РФ зазнали поразки, зустрівши спротив української армії, тому мають необхідність постійно поповнювати особовий склад та військову техніку. РФ застосує радянську техніку, яка близько 50 років перебувала на базах зберігання.
- Російські солдати обстріляли Зеленодольськ, що в Дніпропетровській області. На деякий час місто лишилося без води та світла.