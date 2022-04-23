Про це викрадений він зазначив на своїй сторінці у Facebook.

Його викрали 30 березня. Чоловіки, які приховували обличчя, душили його, били по серцю та ногах, а також погрожували зґвалтуванням. Солдати РФ наголошували, що відправлять його у Чорнобаївку.

Вони заявили, що Путін — це могутній бог, а Христос безсилий. Унаслідок катувань Чудинович погодився виконувати “інструкції” російських військових.