Про це викрадений він зазначив на своїй сторінці у Facebook.
Його викрали 30 березня. Чоловіки, які приховували обличчя, душили його, били по серцю та ногах, а також погрожували зґвалтуванням. Солдати РФ наголошували, що відправлять його у Чорнобаївку.
Вони заявили, що Путін — це могутній бог, а Христос безсилий. Унаслідок катувань Чудинович погодився виконувати “інструкції” російських військових.
“Правда робить нас вільними! Усе російське вбиває! Росіська Церква, російсь мова, “какая разніца” усе це — вбиває!”, — написав він.
- Нагадаємо, що на Херсонщині російські солдати вкотре оголосили підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої “ХНР”. Його планують провести 27 квітня.
- Також за інформацією українських розвідників, російська влада планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.