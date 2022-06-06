Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Він підтвердив, що ситуація на сході складна, у чому він особисто переконався, відвідавши 5 червня передові позиції українських військ у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.
За словами глави держави, РФ хоче захопити Запоріжжя. Відтак назвав ситуацію на цій ділянці фронту найбільш загрозливою.
У Запорізькій області складається найбільш загрозлива ситуація через те, що половину області контролює РФ, і, судячи з отриманих даних, росіяни хочуть окупувати обласний центр.
“Там найзагрозливіша ситуація, бо там частина (області. – Ред.) окупована, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати”, – зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, 5 червня у межах робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.
- 29 травня Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових та вручив державні нагороди.
- Володимир Зеленський закликав американських мерів розірвати “братські” зв’язки з російськими містами та допомогти у відновленні міст України.
- Російські війська, які залучені у спробах окупації Сєвєродонецька (Луганська область), погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.
- На Сході тривають запеклі бої за Сєверодонецьк. Українські захисники поступово відтісняють російських окупантів з міста.