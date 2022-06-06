Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він підтвердив, що ситуація на сході складна, у чому він особисто переконався, відвідавши 5 червня передові позиції українських військ у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

За словами глави держави, РФ хоче захопити Запоріжжя. Відтак назвав ситуацію на цій ділянці фронту найбільш загрозливою.

У Запорізькій області складається найбільш загрозлива ситуація через те, що половину області контролює РФ, і, судячи з отриманих даних, росіяни хочуть окупувати обласний центр.

“Там найзагрозливіша ситуація, бо там частина (області. – Ред.) окупована, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати”, – зазначив Зеленський.