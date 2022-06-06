Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна з російським агресором триває, і не варто готувати ворога, розповідаючи, де та скільки у нас військових і техніки. Водночас українське суспільство та міжнародна спільнота мають знати правду про те, що відбувається на фронті, хто кого вбиває й катує.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він підтвердив, що ситуація на сході складна, у чому він особисто переконався, відвідавши 5 червня передові позиції українських військ у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

За словами глави держави, РФ хоче захопити Запоріжжя. Відтак назвав ситуацію на цій ділянці фронту найбільш загрозливою.

У Запорізькій області складається найбільш загрозлива ситуація через те, що половину області контролює РФ, і, судячи з отриманих даних, росіяни хочуть окупувати обласний центр.