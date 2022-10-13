Військові РФ, які вже мають досвід на російсько-українському фронті, не мають бажання знову повертатися в бій. Солдати масово пишуть рапорти на звільнення та достроково розривають контракти.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай Сергій у Telegram.

За його словами, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України “кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту”.

Водночас Гайдай зауважив, що готові йти в бій нещодавно мобілізовані.

Він також розповів, що близько 500 призваних військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії РФ вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях.

Усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування. Гайдай додав, що саме їх кидають в бій проти Сил оборони України.