У Калинівці Фастівського району Київщини ввечері 24 березня снаряд російських солдатів влучив в нафтобазу. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники прибули на місце після влучання снаряду. Станом на 6 годину ранку спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази.

Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази, на щастя, немає. Інформація щодо загиблих чи постраждалих внаслідок російських обстрілів теж відсутня.