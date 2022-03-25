Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники прибули на місце після влучання снаряду. Станом на 6 годину ранку спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази.
Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази, на щастя, немає. Інформація щодо загиблих чи постраждалих внаслідок російських обстрілів теж відсутня.
- Нагадаємо, Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в ніч на 25 березня основні бої з російськими окупантами відбувались на Київщині, де українські військові почали переходити у контрнаступ.
- Протягом сьогоднішньої ночі, 25 березня, російські солдати продовжували нищити цивільну інфраструктуру міста Рубіжного та вбивати мирних місцевих мешканців.