Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Після 13 години росіяни запустили ракети по школі в Есманській громаді, четверо людей поранені.
Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді військові РФ зруйнували господарчу споруду та електромережі.
Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.
З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади, усього випустили 5 ракет, також Живицький повідомив про мінометний обстріл.
Після 21 вогонь тривав із мінометів та САУ. Щонайменше двоє людей поранені.
- Нагадаємо, на Слов’янському напрямку ворог здійснює перегрупування військ задля відновлення наступу.
- У Кремлі захоплення Лисичанська було важливою метою, тому відповідальними за операцію призначили одразу двох високопоставлених російських командирів.
- Протягом доби українські військові убили 230 окупантів, загальна чисельність ліквідованої живої сили РФ станом на початок 4 липня становить уже понад 36 тисяч.