Протягом 4 липня росіяни обстрілювали громади Сумської області, застосовуючи ракети та міномети, у результаті чого поранення дістали шестеро осіб.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Після 13 години росіяни запустили ракети по школі в Есманській громаді, четверо людей поранені.

Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді військові РФ зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.

З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади, усього випустили 5 ракет, також Живицький повідомив про мінометний обстріл.

Після 21 вогонь тривав із мінометів та САУ. Щонайменше двоє людей поранені.