Російські військові завдали ударів по центру Берислава. Попередньо, для атаки було залучено танк.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

За його даними, вогонь вівся з лівого берега Херсонської області. Росіяни обстріляли міський ринок.