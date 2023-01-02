Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
За його даними, вогонь вівся з лівого берега Херсонської області. Росіяни обстріляли міський ринок.
“Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава — обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки”, — написав він.
Нині відомо про п’ятьох поранених внаслідок атаки. Троє потерпілих знаходяться у важкому стані. Їх мають перевезти до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну медичну допомогу.
- За минулу добу росіяни обстріляли територію Херсонської області 71 раз. Ворожі військові використовували артилерію, РСЗВ, міномети та танки.