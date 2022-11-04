Російські військові створюють екологічну загрозу в Херсонській області, підриваючи плавзасоби та судна на причалах Дніпра.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, внаслідок підриву плавзасобів та суден, в Дніпро потрапили до десяти тонн паливно-мастильних матеріалів. Речовини течією несе у дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку “Нижньодніпровський”: “Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років”, — сказав Янушевич.

Також голова ОВА додав, що відповідні території охороняє Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, через що екологічна катастрофа може мати міжнародні наслідки.

Для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Втім, Україна не може оперативно це зробити, бо наші фахівці не мають доступу до тимчасово окупованих територій.