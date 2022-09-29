Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
“Одинадцять поранених цивільних — такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська”, — написав він. За словами Кириленка, військові РФ завдали ударів по місту близько 9 ранку.
Окупанти також пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та “Укртелекому”.
Голова ОВА зауважив, що черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним залишатися на території області небезпечно.
У своєму повідомленні він закликав людей евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.
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