Внаслідок обстрілів Бахмута і Сіверська російські військові вбили 5 цивільних і тяжко поранили дитину. Наразі здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що 7-8 липня 2022 року армія РФ відкрила вогонь по цивільним у містах Сіверськ та Бахмут.

Після обстрілів у реанімаційному відділенні лікарні померли п’ять мирних мешканців. Від снарядів окупантів поранено трьох осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. У містах пошкоджено помешкання цивільних громадян та автівки.

Нагадаємо, що протягом четверга, 7 липня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 6 мирних мешканців. Ще 21 особа отримала поранення.