Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Слідчі встановили, що 7-8 липня 2022 року армія РФ відкрила вогонь по цивільним у містах Сіверськ та Бахмут.
Після обстрілів у реанімаційному відділенні лікарні померли п’ять мирних мешканців. Від снарядів окупантів поранено трьох осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. У містах пошкоджено помешкання цивільних громадян та автівки.
Нагадаємо, що протягом четверга, 7 липня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 6 мирних мешканців. Ще 21 особа отримала поранення.
- Також аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що дії російських армійців поблизу лінії фронту свідчать про те, що вони можуть готуватись до двох наступів одночасно – на міста Слов’янськ та Краматорськ, що на Донеччині.
- Нагадаємо, напередодні в Інституті вивчення війни повідомили, що російські армійці після захоплення Лисичанська взяли “оперативну паузу” у наступальних діях.