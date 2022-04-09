Про це повідомив заступник міського голови в Дніпровській міській раді Михайло Лисенко у своєму Facebook.

Варто зазначити, що раніше тварини постраждали від обстрілів.

Працівники парку та волонтери продовжують працювати над евакуацією всіх тварин. На території Екопарку їх ще досить багато, але завдяки всебічній підтримці, активісти впевнені в успіху рятувальної операції.

Водночас Михайло Лисенко заявив, що окупанти вкрали у звірів моркву, буряк та капусту.

“Фельдман Екопарк, знаходиться в 300 метрах від вояків Росії. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин моркву, буряк та капусту. Я не маю емоцій”, — написав Лисенко.