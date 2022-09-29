Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Водночас ще п’ятеро поранені, зокрема 12-річна дівчинка: “Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета”, — сказав Резніченко.
“Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали — шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти”, — припустив голова ОВА.
У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Також росіяни зруйнували ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач: “Грьобаний “руський мір”. Розплата настане”, — додав Резніченко.
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