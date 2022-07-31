Сьогодні, 31 липня, росіяни завдали черговий ракетний удар по території Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба Одеської районної державної адміністрації та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Зазначається, що по території однієї з громад Одеського району завдано ракетний удар. Внаслідок чого відбулося влучання в кар’єр.

За інформацією РДА, дані щодо постраждалих та загиблих уточнюються.

Водночас Сергій Братчук розповів про “черговий ракетний удар по Одесі та області”, проте не уточнив жодних подробиць: Черговою ракетною атакою ворог підтверджує свої наміри нищити нас. Єдиний шлях це спинити — перемогти росіян. У всіх сферах”, — написав він.