Про це повідомляє пресслужба Одеської районної державної адміністрації та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Зазначається, що по території однієї з громад Одеського району завдано ракетний удар. Внаслідок чого відбулося влучання в кар’єр.
За інформацією РДА, дані щодо постраждалих та загиблих уточнюються.
Водночас Сергій Братчук розповів про “черговий ракетний удар по Одесі та області”, проте не уточнив жодних подробиць: Черговою ракетною атакою ворог підтверджує свої наміри нищити нас. Єдиний шлях це спинити — перемогти росіян. У всіх сферах”, — написав він.
- Раніше російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.
- Також 16 липня російські загарбники здійснили ракетний обстріл Одеси. Ворожа ракета влучила у торговельно-виробничий склад внаслідок чого виникла масштабна пожежа.