Ввечері 7 січня російські військові завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Міська влада попередила про можливість повторення обстрілів.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

“Вибухи, які нещодавно чуло все місто — це ще один доказ того, що Росія — це країна без честі і совісті”, — йдеться в повідомленні Куртєва.

Попри те, що ворог нібито оголосив на Різдво “тимчасове припинення вогню”, військові РФ обстріляли околиці Запоріжжя.

За словами секретаря, наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Крім того, Куртєв зазначив, що зберігається загроза повторного обстрілу.