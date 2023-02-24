Сьогодні, 24 лютого, російські військові завдали удару по передмістю Запоріжжя. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

У деяких районах Запоріжжя раніше було чутно звуки вибухів.

За словами секретаря міськради, росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Водночас у самому місті зараз все спокійно: “Прильотів не зафіксовано”, — зауважив Куртєв.

Він попросив місцевих мешканців зберігати спокій та пильність і не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, що протягом дня росіяни завдали 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу “Ланцет”. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.