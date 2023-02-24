Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
У деяких районах Запоріжжя раніше було чутно звуки вибухів.
За словами секретаря міськради, росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Водночас у самому місті зараз все спокійно: “Прильотів не зафіксовано”, — зауважив Куртєв.
Він попросив місцевих мешканців зберігати спокій та пильність і не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу.
Нагадаємо, що протягом дня росіяни завдали 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу “Ланцет”. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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- До роковин вторгнення: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів. Протягом 23 лютого Збройні сили України знищили 970 одиниць живої сили Росії.