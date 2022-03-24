У Мелітополі російські військові змушують вчителів шкіл відновити навчальний процес російською мовою з 1 квітня.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, солдати РФ обходять кожну школу. Окупанти схиляють викладачів розпочати викладати за незрозумілою програмою.

Раніше у місті існували складнощі з виплатою зарплат. Вони були спровоковані тим, що казначейська служба заблокувала всі виплати щодо міста Мелітополя. Наразі служба розблокувала виплати, тому найближчим часом представники освіти отримуватимуть зарплату за березень.

Міський голова зазначив, що військові РФ продовжують залякувати мешканців Мелітополя. Вони викрадають активістів, проводять обшуки у приватних будинках та грабують бізнесменів.