Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, солдати РФ обходять кожну школу. Окупанти схиляють викладачів розпочати викладати за незрозумілою програмою.
Раніше у місті існували складнощі з виплатою зарплат. Вони були спровоковані тим, що казначейська служба заблокувала всі виплати щодо міста Мелітополя. Наразі служба розблокувала виплати, тому найближчим часом представники освіти отримуватимуть зарплату за березень.
Міський голова зазначив, що військові РФ продовжують залякувати мешканців Мелітополя. Вони викрадають активістів, проводять обшуки у приватних будинках та грабують бізнесменів.
- Нагадаємо, за місяць з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні, російські військові вбили 128 українських дітей.
- Також за даними Інституту масової інформації, протягом місяця з початку повномасштабного російського вторгнення РФ скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.
- Російські загарбники готуються влаштувати “великий терор” у тимчасово захопленому Херсоні, оскільки місцеві жителі постійно влаштовують протести проти окупації.