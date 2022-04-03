Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.
За словами мера, наразі збирають дані щодо ракетних ударів. Місцевих жителів попросили утриматися від публікації фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.
29 березня загарбники знищили частину будівлі Миколаївської ОДА. Ракетна атака сталася тоді, коли працівники щойно прийшли на роботу. Минулого дня кількість вбитих російською армією зросла до 36 осіб. Вдалося врятувати 35 осіб з-під завалів, проте одна людина померла в реанімації.
- Нагадаємо, неподалік від кордону з Україною у районі російського Бєлгорода пролунали два вибухи. Вони сталися через кілька днів після звинувачення Росією ЗСУ в ударі по нафтобазі.
- У тимчасово окупованій Каховці в Херсонській області російські військові відкрили вогонь по мітингувальниках. Місцеві жителі вийшли на проукраїнську мирну акцію.
- Також голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.