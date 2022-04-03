По Миколаєву знову завдали ракетних ударів. Відомо, що окупанти випустили по місту кілька снарядів.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.

За словами мера, наразі збирають дані щодо ракетних ударів. Місцевих жителів попросили утриматися від публікації фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.

29 березня загарбники знищили частину будівлі Миколаївської ОДА. Ракетна атака сталася тоді, коли працівники щойно прийшли на роботу. Минулого дня кількість вбитих російською армією зросла до 36 осіб. Вдалося врятувати 35 осіб з-під завалів, проте одна людина померла в реанімації.