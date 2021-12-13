25 повітряно-десантна бригада в Авдіївці отримала батальйонний комплекс відеоспостереження. Понад 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.

Відповідна інформація розміщена на сайті “Європейської Солідарності”.

П’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, який наразі перебуває на Донеччині, в Авдіївці передав комплекс батальйонного відеоспостереження 25-тій окремій повітряно-десантній бригаді.

“Надзвичайно приємно бути сьогодні в історичній, героїчній Авдіївці серед наших військових героїчної “25-ки”, яка з перших днів 2014 року покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю, славлячи традиції українських ЗСУ, Десантно-штурмових сил”, – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент також подякував волонтерам та активістам ГО “Справа громад” та “Res_Publika. Брати по зброї” за ініціативу, вони яку реалізують з початку цього року на передовій.

Політик наголосив, що передача цього комплекту є результатом спільних зусиль волонтерів і Фонду Порошенка.

“Сьогодні я пишаюся тим, що привезений другий батальйонний комплект.. Я хочу подякувати тим, хто не залишився байдужим, бо цей проєкт коштує мільйони гривень. 50% збирає “Справа громад”. На сьогодні вже понад 5 тисяч українців перерахували кошти. Це і є звіт, що відбувається з вашими коштами. А 50% перераховує Фонд Порошенка. Останнє перерахування – 400 тисяч було буквально позавчора. І це дало можливість сьогодні привести на фронт ці комплекти”, – додав лідер “ЄС”.

Тепер у російських снайперів, найманців з ПВК Вагнер, і в кадрових російських військовослужбовців не буде можливості вести атаки, вести полювання на воїнів – українські військовослужбовці будуть у безпеці.

“Будуть встановлені камери, які будуть фіксувати рух, і відповідно буде протидія, починаючи з контрснайперських груп і завершуючи використанням в тому числі й протитанкових, і повітряних (включно за даними дронів) сил для того, щоб не дати росіянам організувати наступ. Ми твердо переконані, що передаємо це у професійні руки і цей досвід буде позитивним”, – зазначив п’ятий президент.

Порошенко зауважив, що у 2021 році, як і в 2014, Україна також потребує об’єднання зусиль для відсічі Путіну, для відсічі російському агресору.

“І якщо ми будемо успішні, врешті-решт Путін опиниться на лаві підсудних в Гаазькому трибуналі. Так і буде”, – впевнений Порошенко.