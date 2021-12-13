Відповідна інформація розміщена на сайті “Європейської Солідарності”.
П’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, який наразі перебуває на Донеччині, в Авдіївці передав комплекс батальйонного відеоспостереження 25-тій окремій повітряно-десантній бригаді.
“Надзвичайно приємно бути сьогодні в історичній, героїчній Авдіївці серед наших військових героїчної “25-ки”, яка з перших днів 2014 року покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю, славлячи традиції українських ЗСУ, Десантно-штурмових сил”, – наголосив Порошенко.
П’ятий Президент також подякував волонтерам та активістам ГО “Справа громад” та “Res_Publika. Брати по зброї” за ініціативу, вони яку реалізують з початку цього року на передовій.
Політик наголосив, що передача цього комплекту є результатом спільних зусиль волонтерів і Фонду Порошенка.
“Сьогодні я пишаюся тим, що привезений другий батальйонний комплект.. Я хочу подякувати тим, хто не залишився байдужим, бо цей проєкт коштує мільйони гривень. 50% збирає “Справа громад”. На сьогодні вже понад 5 тисяч українців перерахували кошти. Це і є звіт, що відбувається з вашими коштами. А 50% перераховує Фонд Порошенка. Останнє перерахування – 400 тисяч було буквально позавчора. І це дало можливість сьогодні привести на фронт ці комплекти”, – додав лідер “ЄС”.
Тепер у російських снайперів, найманців з ПВК Вагнер, і в кадрових російських військовослужбовців не буде можливості вести атаки, вести полювання на воїнів – українські військовослужбовці будуть у безпеці.
“Будуть встановлені камери, які будуть фіксувати рух, і відповідно буде протидія, починаючи з контрснайперських груп і завершуючи використанням в тому числі й протитанкових, і повітряних (включно за даними дронів) сил для того, щоб не дати росіянам організувати наступ. Ми твердо переконані, що передаємо це у професійні руки і цей досвід буде позитивним”, – зазначив п’ятий президент.
Порошенко зауважив, що у 2021 році, як і в 2014, Україна також потребує об’єднання зусиль для відсічі Путіну, для відсічі російському агресору.
“І якщо ми будемо успішні, врешті-решт Путін опиниться на лаві підсудних в Гаазькому трибуналі. Так і буде”, – впевнений Порошенко.
- Нагадаємо, 5 грудня у всьому світі відзначали День волонтера, або Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку.