Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Співробітники ФСБ перевірили боєздатність 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань “ПМР”. За результатами вони виявилися “абсолютно не готові до ведення бойових дій проти України”.

Також в Одесі та області доба минула відносно спокійно. Протягом ночі не було здійснено обстрілів. Також у регіоні активно продовжують заходи з пошуку та затримання диверсантів.