Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
Співробітники ФСБ перевірили боєздатність 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань “ПМР”. За результатами вони виявилися “абсолютно не готові до ведення бойових дій проти України”.
Також в Одесі та області доба минула відносно спокійно. Протягом ночі не було здійснено обстрілів. Також у регіоні активно продовжують заходи з пошуку та затримання диверсантів.
Основні зусилля ворога на Південнобузькому напрямку зосереджується на утриманні займаних позицій. Раніше зазначалося, що для Одеської та Миколаївської областей одним з головних завдань має стати визволення Херсонської області.
- Нагадаємо, за словами двох високопоставлених представників оборони США, Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні на цих вихідних або на початку наступного тижня, і Україна швидко проходить артилерійські обстріли.
- Росія продовжує вести війну проти України, і попри те, що Україна значно уступає за озброєнням та чисельністю, вона завдає РФ за добу більше втрат, ніж Росія зазнавала протягом восьми років бойових дій у Сирії.
- Зокрема в ООН попередили, що блокування Росією портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до світового голоду, масових міграції та політичної нестабільності. Наразі українські сховища переповнені зерном, яке зазвичай допомагало нагодувати 400 мільйонів людей у всьому світі.