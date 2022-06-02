Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Правоохоронці встановили, що керівник одного із благодійних фондів налагодив схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Відомості незаконно вносили до електронної системи “Шлях”. Громадяни, які перетинали кордон, нібито були водіями для перевезення гуманітарної допомоги.
Послугами користувалися українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. За таку “послугу” чоловік мав отримати винагороду в розмірі 20 000 гривень. В результаті зловмисника затримали у пункті пропуску “Шегині”.
Зараз йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Також слідчі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення цього правопорушення.
- Нагадаємо, що на тлі російсько-української війни в Україні діє заборона на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак правозахисники вважають це порушеннями людської свободи та вимагають скасування цього правила.
- Варто зазначити, що на період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки таки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.
- Детальніше, хто ще з чоловіків може виїхати за межі України на період воєнного стану, читайте в #Буквах.
- Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Днілов повідомив, що чоловіків призовного віку, котрі незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, ймовірно будуть затримувати на кордоні, коли вони повернуться до України.