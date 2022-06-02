Військовослужбовці Львівського загону викрили зловмисника, який організував схему з незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків. За таку "послугу" чоловік вимагав 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що керівник одного із благодійних фондів налагодив схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Відомості незаконно вносили до електронної системи “Шлях”. Громадяни, які перетинали кордон, нібито були водіями для перевезення гуманітарної допомоги.

Послугами користувалися українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. За таку “послугу” чоловік мав отримати винагороду в розмірі 20 000 гривень. В результаті зловмисника затримали у пункті пропуску “Шегині”.

Зараз йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Також слідчі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення цього правопорушення.