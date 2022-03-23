Про це Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повідомила у Facebook.
Як зазначила Венедіктова, це перша підозра військовослужбовцю РФ у скоєнні такого злочину.
“Прокурори Київської області встановили військовослужбовця РФ, який убив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину. В одному з сіл Броварського району цей нелюд увірвався в приватний будинок і застрелив господаря. Після цього п’яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтували загрожуючи їй насильством і зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом із потерпілою”, – заявила генпрокурорка.
Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, його оголосили у розшук, а до суду подали клопотання про затримання.
Венедіктова зауважила, що наразі повідомлення про статеві злочини військ РФ Офіс генпрокурора отримує з окупованих районів та “гарячих точок” країни. Та додала, що правоохоронні органи знайдуть “кожного негідника та змусять відповідати по всій суворості закону”.
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