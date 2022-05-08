Офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники мають лише чотири варіанти дій щодо подальшої оборони Маріуполя. Єдиним прийнятним є битися, оскільки для "Азову" полон означає смерть.

Про це йшлося під час брифінгу з заблокованої “Азовсталі”.

Ілля Самойленко сказав, що перший варіант – це скласти зброю та “чекати кінця”. Проте у цьому разі бійців чекає повільна смерть від голоду або швидка від авіабомбардування.

В іншому разі можна спробувати втекти. Проте бійці назвали таку поведінку боягузтвом та думкою про власне життя, а не про свій обов’язок та присягу. Ілля Самолейнко нагадав про командира 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимира Баранюка, який спробував втекти разом з бійцями, але вони потрапили до полону.

“Азовці” вважають, що прорватися неможливо, оскільки вони розташовані більш ніж за 100 кілометрів від основних позицій та не мають для цього належної підготовки з обох сторін.

“Такий варіант – це великий сором, по-друге це може призвести й до смерті, тому що один із людей помер під час такої спроби”, — наголосили бійці.

Третій варіант – відкласти зброю і просто здатися. Четвертий варіант означає стояти і боротися.

“Ми весь цей час знали, що полк “Азов” не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон, і здатися для нас – це неприйнятно. Ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу”, — заявили під час брифінгу.

Ворог порушує всі правила і звичаї війни, тому полон для “азовців” означає смерть. Серед прикладів бійці нагадали про Дана Звоника, який потрапив до російського полону у 20-х числах квітня. У відео окупанти закликали бійців здатися у полон, проте через кілька днів матері Звоника надіслали фотографію мертвого сина. Ілля Самолейнко наголосив, що окупанти задушили полоненого.