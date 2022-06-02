Масова загибель дельфінів викликала занепокоєння вчених, оскільки забруднення в результаті російського нападу на Україну може мати тривалий вплив на екосистеми регіону. За словами вчених, низькочастотний гідролокатор російських військових кораблів і підводних човнів безпосередньо заважає ехолокації дельфінів, залишаючи їх нездатними орієнтуватися.

Про це повідомляє новинний телевізійний канал США NBC.

За словами провідного дослідника морського життя в університеті Синоп Угура Озсандикчи, понад 100 дельфінів викинуло на узбережжя Туреччини з лютого, що є високою кількістю в порівнянні з попередніми роками, за словами. Також нещодавно дельфінів помітили в інших країнах. Місцеві морські біологи підозрюють, що причиною, ймовірно, є шумове забруднення військових кораблів на півночі.

Низькочастотний гідролокатор російських військових кораблів і підводних човнів безпосередньо заважає ехолокації дельфінів, переконаний морський біолог, який спеціалізується на дельфінах з Інституту зоології Шмальгаузена в Україні Павло Гольдін. Не маючи можливості орієнтуватися, дельфіни не можуть визначити здобич і тому можуть голодувати. Вони також можуть розгубитися і панікувати, випадково запливаючи в скелі або на берег, деякі також запливають в морські міни.

Водночас повне розслідування причин і масштабів нещодавньої загибелі дельфінів може зайняти місяці або роки, а наразі велика частина узбережжя недоступна для дослідників через війну. Однак, за даними Турецького фонду морських досліджень, ці наслідки, пов’язані з війною, можуть створити “кризу біорізноманіття”.

Супутникові знімки, опубліковані минулого місяця, свідчать про те, що РФ, можливо, використовує дельфінів-афалін для охорони своєї бази в Севастополі. У 2018 році українські ЗМІ повідомляли, що більшість бойових дельфінів, захоплених РФ на кримській базі, загинули, ймовірно, від голоду.

За словами Голдіна, шумове забруднення також може порушити багато рибних популяцій і змусити їх мігрувати. Це порушує місцеву екосистему, як і раптова загибель дельфінів, які знаходяться на вершині харчового ланцюга Чорного моря. Це може загрожувати цілим субпопуляціям, і може пройти багато років, перш ніж їх популяція відновиться.