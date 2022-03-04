Відео допиту опублікувала прес-служба СБУ.

Допитаний військовополонений виявився колишнім військовослужбовцем армії України з Криму, який у 2014 році перейшов на бік окупанта. 24 лютого дивізіону, в якому служив полонений, було наказано йти у наступ на Нову Каховку. Після цього ворог мав рухатися до Миколаєва та Одеси. Командування пообіцяло військовим, що наступ на Одесу не буде складним, оскільки “з владою все домовлено”, додають у СБУ. “Все буде як в 2014 році, коли Росія забирала Крим”, цитує командування полонений. Перебіжчик запевняє, що здався в полон, коли “побачив мирне населення, а не військові формування”. Разом з ним було 11 інших солдатів армії РФ, які також склали зброю. Після цього полонений зателефонував своїй дружині і розповів про своє перебування в полоні і про те, що російські війська обстрілюють житлові квартали Києва, Харкова та інших міст України.