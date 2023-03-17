Про це йдеться в історіях про полонених військових медиків України.
Найман Андрій, народився 1992 року, він був лікарем неврологом, а також начальником неврологічного відділення 555 військового шпиталю у Маріуполі.
Андрій навчався у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, на факультеті підготовки лікарів для Збройних сил України до 2016 року. Наступні два роки знання здобував в українській військово-медичній академії.
З 2018 року проходив службу в Маріуполі. Коли на базі 61-го мобільного шпиталю було створено 555 гарнізонний, очолив неврологічне відділення. Надавав медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню.
24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну перебував у шпиталі. Першого ж дня зрозумів в яких умовах доведеться працювати, проте варіанту втекти чи порушити присягу не існувало.
У повідомленні зазначається, що при будь-якій можливості Андрій намагався виходити на зв’язок, жодного разу не нарікав на складнощі й не скаржився.
“Живий, працюємо” – зазвичай цю фразу казав Андрій.
Коли російські армійці завдали авіаудару по шпиталю у Маріуполі, будівлю було зруйновано. Тоді весь медичний персонал разом із пораненими розділився на дві групи. Андрій в складі однієї з груп долучився до українських військових на “Азовсталі”.
До 18 травня 2022 року під постійними авіаударами, артилерійськими обстрілами, під час штурмів заводу, в нелюдських умовах, в імпровізованому госпіталі разом з колегами Андрій надавав медичну допомогу пораненим. Росіяни намагались знищити їх з моря, з повітря і суші, проте вони продовжували робити більше, ніж здається можливим.
Після виходу за наказом командування з “Азовсталі”, Андрій досі перебуває в російському полоні.
Довідково. 16 липня 2022 року маріупольський військовий шпиталь №555 мав відзначати свою першу річницю. Але 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабну атаку на мирні міста України. Госпіталь знаходився у Кальміуському районі неподалік комбінату імені Ілліча. З перших же днів повномасштабного вторгнення російські військові атакували будівлі шпиталю усіма можливими способами – мінометами, артилерією і авіабомбами.
16 березня внаслідок авіаудару був знищений останній працюючий корпус шпиталю. Ті, кому вдалося вижити – і лікарі, і поранені перебазувалися до локацій заводів Ілліча та “Азовсталі”. Майже рік військові медики перебувають у російському полоні.
- Протягом березня представникам Міжнародного комітету Червоного хреста вдалося відвідати українських полонених у тимчасово окупованому Донецьку та Горлівці. Зараз “Червоний хрест” намагається потрапити на Луганщину.
- Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на 22 лютого загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.
- Звільнені з полону українці та родини полонених продовжують отримувати держвиплати, відтак ще 362 особи зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги.