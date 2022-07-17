Про це повідомила Національна гвардія України (НГУ) у Facebook.

Нацгвардійцю вдалося вчора збити крилату ракету. Вже сьогодні він поповнив скарбничку збитих літаків ще одним ворожим “СУ-25”.

Ім’я 19-річного нацгвардійця не розголошується. На відео, яке оприлюднила НГУ український захисник демонструє ПЗРК “Іглу”. “Запорізьким месником” чоловіка прозвали після того, як він знищив три літаки.

“В принципі мені подобається (як його прозвали, — ред.), моїм товаришам також. Але головне, що це має результати – менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім”, – зазначив боєць.

Ще два літаки йому вдалося збити під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників.