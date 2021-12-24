Народна депутатка, член партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко з колегами направила листа голові Верховної Ради з вимогою надати інформацію про те, як будуть ставити на військовий облік депутаток та співробітниць аппарату.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Щодо розширення переліку професій для жінок, що підлягають військовому обліку, то дійсно, захищати свою країну мають всі. Кожен на своєму місці, на фронті і в тилу. В переліку є й журналістика, але навіть якби не було, я особисто стала б на облік. Бо це мої переконання, моя особиста позиція і відчуття”, – зазначила Ірина Геращинко.

Вона наголосила, що буде боротися за країну.

“Вже сьогодні ми з колегами направили офіційного листа Голові ВР з вимогою надати інформацію щодо постановки на військовий облік депутаток та співробітниць апарату. Чи буде це відбуватися централізовано, за місцем роботи, чи депутатки мають самі з’явитися до військоматів за місцем реєстрації”, – повідомила депутатка.

Вона наголосила, що указ Міністерства оборони (МО) викликав очікувано неоднозначну реакцію в так званих мамських групах, в соцмережах, і справедливу критику експертів.

“З табору Банкової звучить сарказм, мовляв, українки ж так боролися за гендерну рівність, то ж отримайте тепер всі форму і берці. По-перше, не табору чотирижди уклоніста в такій тональності розмовляти з українками, які на своїх плечах тримають країну. Працюючи, сплачуючи податки, займаючи активну громадянську позицію. По-друге, ті жінки, які вказують на необхідність добровільного, а не примусового військового обліку, мають рацію. Якщо Зеленський думає інакше, він і монобільшість мали б давно внести і проголосувати зміни до законодавства щодо військового обов’язку. Та й самі б мали його не порушувати, ховаючись в Москві і Юрмалах від повісток”, – написала Ірина Геращенко.

Вона розкритикувала указ МО та задала декілька питань щодо його створення й уточнила, що він був виданий ще восени:

— Чому тільки зараз оприлюднений, й як завжди- без проведення необхідної інформаційної і роз’яснювальної кампанії?

— Чому на брифінг з резонансної теми зазделегідь не вийшов сам міністр і не пояснив всі деталі і нюанси?

— Чому навіть під час години запитань до уряду міністр ані слова про це не сказав?

— Чому Верховний Головнокомандуючий Зеленський знаходить час коментувати що завгодно, окрім СВОЇХ ПРЯМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ- теми безпеки і оборони?

— Чому Зеленський ані слова не сказав про розширений військовий облік для жінок, наприклад, в Гуті, на зустрічі з дипломатами і дипломатками?

“Експерти справедливо зазначають, що для відсічі сильному противнику нам потрібна не так кількість, як якість резервистів. А в нас влада втратила час, нічого не зробивши для посилення тероборони і активізації зборів резервистів та модернізації іх навчань”, – написала Ірина Геращенко.

Депутатка зазначила, що облік жінок розпочнеться з січня 2022 року та запитує чи готові до такого валу роботи наші військомати, які зараз мали б працювати над збільшенням чисельності резервістів і територіальної оборони.

“Ані поставлених на облік жінок, ані чоловіків не можна залучати до бойових дій без відповідної підготовки. Тому від Верховного Головнокомандуючого і міністра оборони вже зараз хочеться почути, як з січня 2022 року жінок, які стануть на облік, готуватимуть дати відсіч агресору? Я особисто хочу пройти цю підготовку і вже зараз знати плани держави- коли і скільки триватимуть такі збори”, – написала Геращенко.

Вона додала, що влада, МО і особисто Зеленський, як Верховний Головнокомандуючий, спричинили паніку серед жінок, які мають маленьких дітей.

“Бо їм ніхто не дав відповідь на життєві і логічні питання- чи будуть ставити на облік мам, які перебувають в декретних відпустках по догляду за дитиною і якщо так, то які зобов’язання держави щодо дітей ? На кого іх залишать?”, – звернула увагу Ірина Геращенко.

Вона наголосила, що коли ворог – на порозі, паніка – найгірші ліки.