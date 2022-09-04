Російських новачків, яких російське командування перекинуло на нульові позиції, не оснастили нічим – ні одягом, ні необхідними речами, ні адекватною зброєю.

Відповідний запис перехоплення опублікувало Головне управління розвідки у Telegram.

Військовий скаржився своєму товаришу, що новим російським військовим, які прийшли на “нульові” позиції не дали нічого: ні речового забезпечення, ані зброї. Він наголосив, що вони усі шоковані ситуацією, яка склалася.

“Молодим взагалі одягу, ні спальників, нічого бл*дь. Ти не уявляєш, ті, що приїхали, голодранці. Перуть брудні речі, вдягають. Ну, таке, як бомжі”, – розповів окупант.

Він додав, що зброя, яку видали російським загарбникам, застаріла та не виконує своїх функцій. Ба навіть більше: проти української техніки вона безсильна.

“Автомат дали. 76-го року, 78-го року в них.. От такі автомати. Одні криві.. стріляють. У мене більш-менш влучив. У деяких взагалі – кудись… Серйозної зброї не дають, а на передок кидають. Як так можна гранатою та автоматом танк їб*шити?”, – запитав він.

Товариш запитав, чи немає батальйону протитанкової зброї, наприклад, ПТРК (протитанковий ракетний комплекс). На що військовий йому заперечив:

“Взагалі немає, лише танки стоять трохи далі. Танки стоять — і все. Вони координати дають, вони туди не потраплять навіть де танки х*хляцькі стоять”.

Україна бачить багато способів завдати шкоди Росії в Херсонському наступі. За оцінками експертів, серія невеликих боїв більш вірогідна, ніж масована атака, оскільки Київ захищає свої війська.

Протягом останньої доби, 3 вересня , Збройні сили України ліквідували майже пів тисячі російських окупантів.