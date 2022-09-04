Відповідний запис перехоплення опублікувало Головне управління розвідки у Telegram.
Військовий скаржився своєму товаришу, що новим російським військовим, які прийшли на “нульові” позиції не дали нічого: ні речового забезпечення, ані зброї. Він наголосив, що вони усі шоковані ситуацією, яка склалася.
“Молодим взагалі одягу, ні спальників, нічого бл*дь. Ти не уявляєш, ті, що приїхали, голодранці. Перуть брудні речі, вдягають. Ну, таке, як бомжі”, – розповів окупант.
Він додав, що зброя, яку видали російським загарбникам, застаріла та не виконує своїх функцій. Ба навіть більше: проти української техніки вона безсильна.
“Автомат дали. 76-го року, 78-го року в них.. От такі автомати. Одні криві.. стріляють. У мене більш-менш влучив. У деяких взагалі – кудись… Серйозної зброї не дають, а на передок кидають. Як так можна гранатою та автоматом танк їб*шити?”, – запитав він.
Товариш запитав, чи немає батальйону протитанкової зброї, наприклад, ПТРК (протитанковий ракетний комплекс). На що військовий йому заперечив:
“Взагалі немає, лише танки стоять трохи далі. Танки стоять — і все. Вони координати дають, вони туди не потраплять навіть де танки х*хляцькі стоять”.
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