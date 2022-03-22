Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Українська поліція ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни на теренах України, вже кілька тижнів тому. На ці номери регулярно надсилають інструкції, як здатись у полон разом із технікою.
За таким прикладом військовий “Міша” зв’язався із ЗСУ. Йому визначили місце, куди під’їхати, а українські військові з дрона переконалися, що він сам і це – не засідка. Спецпризначенці його затримали.
Чоловік розповів, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Проте сенсу далі воювати він не бачив. Водночас знав, що не зможе повернутися додому: командир заявив Міші, що його розстріляють та спишуть на бойові втрати.
“Що з Мішею? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни та можливість податися на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах із телевізором, телефоном, кухнею і душем”, — додав радник міністра.
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