Російський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Українська поліція ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни на теренах України, вже кілька тижнів тому. На ці номери регулярно надсилають інструкції, як здатись у полон разом із технікою.

За таким прикладом військовий “Міша” зв’язався із ЗСУ. Йому визначили місце, куди під’їхати, а українські військові з дрона переконалися, що він сам і це – не засідка. Спецпризначенці його затримали.

Чоловік розповів, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Проте сенсу далі воювати він не бачив. Водночас знав, що не зможе повернутися додому: командир заявив Міші, що його розстріляють та спишуть на бойові втрати.