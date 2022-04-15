Про це повідомляє AFP.
Цей завод виробляв ракети “Нептун”. Саме такі ракети нещодавно влучили у російський крейсер “Москва”. Нагадаємо, що на військовому кораблі розпочалася пожежа, а потім він опустився на морське дно.
Агенція опублікувала світлини зруйнованого заводу. На них видно, що внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.
- Також успішний запуск ракет “Нептун”, що вразили російський крейсер “Москва” – це свято всього оборонного комплексу України, переконаний п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.
- Зокрема у розвідці Великої Британії зреагували на затоплення російського крейсера “Москва”, який відігравав ключову роль у чорноморському флоті РФ.