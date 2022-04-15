Під час нічного обстрілу Києва російськими військами у ніч 15 квітня під вогонь окупантів потрапив київський військовий завод "Візар". Міська влада поки що не коментувала інцидент.

Про це повідомляє AFP.

Цей завод виробляв ракети “Нептун”. Саме такі ракети нещодавно влучили у російський крейсер “Москва”. Нагадаємо, що на військовому кораблі розпочалася пожежа, а потім він опустився на морське дно.

Агенція опублікувала світлини зруйнованого заводу. На них видно, що внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань.