Про це повідомляє AFP.

Цей завод виробляв ракети “Нептун”. Саме такі ракети нещодавно влучили у російський крейсер “Москва”. Нагадаємо, що на військовому кораблі розпочалася пожежа, а потім він опустився на морське дно.

Агенція опублікувала світлини зруйнованого заводу. На них видно, що внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань.

Фото: AFP

Фото: AFP