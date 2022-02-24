Про це Даля Грибаускайте заявила у Twitter.
Екс-президент Литви, друг України Даля Грибаускайте звернулася до світу.
“Загрози не зупинили агресора та не зупинять. Санкції – це лише відстрочка покарання. Військовий злочин можна зупинити лише на полі бою. Тому перестаньте здригати повітря даремно і застосовуйте реальні дії”, – наголосила вона.
Sanctions will not stop the aggressor only punish. War criminal could be stopped only on the field of battle
— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) February 24, 2022
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що вже розпочав перемовини з країнами-членами НАТО і ЄС з метою узгодити відповідь на вторгнення Росії в Україну.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна “негайно” припинити військові операції в Україні.
- За словами глави зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепа Борреля, напад Росії на Україну в четвер став одним із «найтемніших годин для Європи» за майже 80 років.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар закликав турецьку владу допомогти Україні.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу, де відзвітував про стан справ у державі.