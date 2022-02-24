Про це Даля Грибаускайте заявила у Twitter.

Екс-президент Литви, друг України Даля Грибаускайте звернулася до світу.

“Загрози не зупинили агресора та не зупинять. Санкції – це лише відстрочка покарання. Військовий злочин можна зупинити лише на полі бою. Тому перестаньте здригати повітря даремно і застосовуйте реальні дії”, – наголосила вона.