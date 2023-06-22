Джерело: Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцям цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року. Його поплічник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок.

Фігуранта затримали під час передачі 900 тисяч гривень. Цигарки вилучили і наклали на них арешт. Після слідчих дій цигарки будуть повернуті військовим.

Також за ініціативою ДБР проведено аудит матеріальних цінностей, продовольчої та речової служби військової частини.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Його співучаснику повідомили підозру через підбурювання та пособництво у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.