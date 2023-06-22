Джерело: Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцям цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року. Його поплічник знайшов покупця, якому й продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок.

Фігуранта затримали під час передачі 900 тисяч гривень. Цигарки вилучили і наклали на них арешт. Після слідчих дій цигарки повернуть військовим.

Також за ініціативою ДБР проведено аудит матеріальних цінностей, продовольчої та речової служби військової частини.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Його співучаснику повідомили підозру через підбурювання та пособництво у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.