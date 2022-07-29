Держава за травень і червень не виплачує деяким підрозділам, які воюють на "нулі", грошову винагороду за участь у російсько-українській війні.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел #Букв, держава заборгувала деяким українським підрозділам “бойові” виплати за травень і червень. Військовий, який провів день на передовій, мав би отримувати від держави 3300 гривень. Тож у середньому за місяць на “передку” держава повинна виплачувати 100 тисяч гривень. Проте за два місяці держава заборгувала перед військовими та їх родинами по 200 тисяч гривень, і терміни виплати цих коштів поки що не відомі.

Зокрема, підрозділу ССО “Азов” Київ досі нічого не оплатили за травень-червень. Вони беруть участь у війні з перших днів, спершу – як добровольці, а з квітня вже оформлені на службу.

“В цілому з передової ми не вилазили”, – розповіло #Буквам джерело з цього підрозділу. Військові також збиті з пантелику вибірковістю таких затримок, оскільки у бійців ТРО, з якими підрозділ іноді пересікається на другій лінії, усі виплати приходять вчасно.

Разом з тим, не в усіх бійців сил територіальної оборони Збройних сил України така ж позитивна ситуація – в іншого джерела #Букв, військового з ТРО, оплата надійшла день тому. Військові з інших підрозділів також зауважують, що «бойові» виплати за травень їм все ще не надходили.

Щоб зрозуміти причину хаотичності таких виплат, #Букви звернуться до Міноборони із запитом.