Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними прокурорів, група військовослужбовців РФ у березні 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, жорстоко поводилися з цивільним населенням.
Підозрювані оселилися в будинку, де проживали неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ.
“Також військовослужбовці РФ неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження. Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення”, — зазначають в Офісі генпрокурора.
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