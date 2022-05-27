Слідчі встановили військовослужбовців РФ, які знущалися з цивільних під час окупації частини Чернігівської області. Зокрема, застосовували психічне на фізичне насилля проти 16-річної українки. Обом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними прокурорів, група військовослужбовців РФ у березні 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, жорстоко поводилися з цивільним населенням.

Підозрювані оселилися в будинку, де проживали неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ.