Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про збільшення терміну відпустки військовослужбовцям до 40 днів.

Повідомив Олексій Гончаренко

Автор законопроєкту №9378, депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань Олексій Гончаренко повідомив, що сьогодні, 10 червня, Верховна рада проголосувала за його проєкт. За – 270 голосів.

“Три години тривала битва за відпустки у залі парламенту і нарешті є результат – військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами. Нарешті справедливість відновлена”, – додав Гончаренко.

Законопроєкт ще має піти на підпис спікеру парламенту Русланові Стефанчуку, а після – президенту Володимиру Зеленському, після чого документ набуде чинності.