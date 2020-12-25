Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит “BBC News Україна”.
Водночас у Генштабі відзначають істотне зменшення бойових втрат після початку “повного і всеосяжного припинення вогню” (після 27 липня).
У відповіді на запит наведені дані як про бойові, так і про небойові втрати на Донбасі в 2020 році.
Бойові втрати
Протягом року в боях на Донбасі загинули 49 українських воїнів (“бойові безповоротні втрати ЗСУ”).
Четверо з них загинули вже під час дії “режиму припинення вогню”.
Крім того, за рік отримали поранення 332 бійця (“бойові санітарні втрати ЗСУ”). З них за час перемир’я – 15 воїнів. Це дані Генштабу станом на 13 грудня.
Як зазначає ВВС, з 13 грудня на Донбасі отримали поранення ще троє українських військових.
Відтак, кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир’я – до 18.
“Найгарячішими” ділянками фронту в Генштабі ЗСУ назвали позиції на півдні (“Маріупольський напрямок”), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.
У Генштабі наголосили, що “з введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ”.
Небойові втрати
Згідно з даними Генштабу, кількість небойових втрат військовослужбовців за період проведення бойових дій у 2020 році становить 70 осіб (з них з 27 липня – 15 осіб).
Йдеться про смерть військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств і з інших причин.
До небойових втрат відносять і загибель бійця 14-ї механізованої бригади, який 14 грудня зник зі свого підрозділу, а через кілька днів його тіло повернула так звана “народна міліція ЛНР” зі слідами численних травм.
Втрати противника
Як повідомляє ВВС з посиланням на відповідь Генштабу, кількість втрат противника – “армійських корпусів” терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, в яких воюють також кадрові російські військові, невідома.
Командування цих формувань оприлюднює дані лише епізодично.
Наприклад, 23 грудня “народна міліція ЛНР” заявила про загибель від обстрілів двох осіб.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія нападе на Україну з боку окупованого нею Криму, почнеться повномасштабна війна, в рамках якої будуть мобілізовані всі українці – і чоловіки, і жінки.
- Володимир Зеленський також зазначив, що може зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну, але зараз не робить цього, оскільки “немає предмета для розмови”.
- Раніше українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року. Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі відкинули цей план і підтримали запропонований бойовиками.