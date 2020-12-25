З початку 2020 року під час бойових дій проти російських окупантів на Донбасі загинули майже півсотні українських військовослужбовців.

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит “BBC News Україна”.

Водночас у Генштабі відзначають істотне зменшення бойових втрат після початку “повного і всеосяжного припинення вогню” (після 27 липня).

У відповіді на запит наведені дані як про бойові, так і про небойові втрати на Донбасі в 2020 році.

Бойові втрати

Протягом року в боях на Донбасі загинули 49 українських воїнів (“бойові безповоротні втрати ЗСУ”).

Четверо з них загинули вже під час дії “режиму припинення вогню”.

Крім того, за рік отримали поранення 332 бійця (“бойові санітарні втрати ЗСУ”). З них за час перемир’я – 15 воїнів. Це дані Генштабу станом на 13 грудня.

Як зазначає ВВС, з 13 грудня на Донбасі отримали поранення ще троє українських військових.

Відтак, кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир’я – до 18.

“Найгарячішими” ділянками фронту в Генштабі ЗСУ назвали позиції на півдні (“Маріупольський напрямок”), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.

У Генштабі наголосили, що “з введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ”.

Небойові втрати

Згідно з даними Генштабу, кількість небойових втрат військовослужбовців за період проведення бойових дій у 2020 році становить 70 осіб (з них з 27 липня – 15 осіб).

Йдеться про смерть військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств і з інших причин.

До небойових втрат відносять і загибель бійця 14-ї механізованої бригади, який 14 грудня зник зі свого підрозділу, а через кілька днів його тіло повернула так звана “народна міліція ЛНР” зі слідами численних травм.

Втрати противника

Як повідомляє ВВС з посиланням на відповідь Генштабу, кількість втрат противника – “армійських корпусів” терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, в яких воюють також кадрові російські військові, невідома.

Командування цих формувань оприлюднює дані лише епізодично.

Наприклад, 23 грудня “народна міліція ЛНР” заявила про загибель від обстрілів двох осіб.