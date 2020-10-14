Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про звільнення деяких населених пунктів у Нагірному Карабасі. Вірменія визнала відступ у двох напрямках.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 14 жовтня, Ільхам Алієв оголосив про звільнення 8 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

“Відважна Азербайджанська армія звільнила від окупації села Гарадагли, Хатунбулаг, Гараколлу Фізулінського району, села Булутан, Мелікджанли, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского району. Хай живе Азербайджанська армія! Карабах — це Азербайджан!”, — написав він у своєму Twitter.

Того ж дня уряд Вірменії опублікував звернення прем’єр-міністра Нікола Пашиняна до народу, у якому було підтверджено відступ вірменської армії у двох напрямках.

“За 18 днів війни наші героїчні війська відступили трохи на північному і південному напрямках. В останні дні противник змінив свою тактику, намагаючись за допомогою диверсійних груп створювати плутанину в тилу”, — зазначив він.

Водночас Пашинян оголосив, що бліцкриг Туреччини та Азербайджану провалився.

Нагадаємо, 9 жовтня Вірменія та Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів щодо конфлікту в Нагірному Карабасі домовилися про припинення вогню.

Конфлікт у Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.