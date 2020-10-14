Про це повідомляють #Букви.
У середу, 14 жовтня, Ільхам Алієв оголосив про звільнення 8 населених пунктів у Нагірному Карабасі.
“Відважна Азербайджанська армія звільнила від окупації села Гарадагли, Хатунбулаг, Гараколлу Фізулінського району, села Булутан, Мелікджанли, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского району. Хай живе Азербайджанська армія! Карабах — це Азербайджан!”, — написав він у своєму Twitter.
Того ж дня уряд Вірменії опублікував звернення прем’єр-міністра Нікола Пашиняна до народу, у якому було підтверджено відступ вірменської армії у двох напрямках.
“За 18 днів війни наші героїчні війська відступили трохи на північному і південному напрямках. В останні дні противник змінив свою тактику, намагаючись за допомогою диверсійних груп створювати плутанину в тилу”, — зазначив він.
Водночас Пашинян оголосив, що бліцкриг Туреччини та Азербайджану провалився.
Нагадаємо, 9 жовтня Вірменія та Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів щодо конфлікту в Нагірному Карабасі домовилися про припинення вогню.
Конфлікт у Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі. Вірменія заперечувала.
- 9 жовтня Вірменія і Азербайджан підтвердили готовність відправити своїх представників на консультації щодо конфлікту в Нагірному Карабасі до Москви.