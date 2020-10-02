Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не розглядає можливості надання допомоги жодній зі сторін конфлікту у Нагірному Карабасі.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами в Чернівецькій області.

Як повідомлялося напередодні, народна депутатка від партії “Слуга народу” Людмила Марченко заявила, що Україна готова надавати військову допомогу Азербайджану в конфлікті з Вірменією щодо Нагірного Карабаху.

Зеленський, коментуючи цю заяву, зазначив, що вона не є офіційною і приймати такі рішення має Глава держави, а не народний депутат.

В цьому ключі він зазначив, що, на його думку, народні депутати час від часу “говорять таке, що не можна, щоб потрапляло у ЗМІ”.

Президент наголосив, що Україна не розглядає питання надання допомоги жодній зі сторін, але виступає на підтримку Азербайджану.

“Питання не може навіть таке підійматись (щодо допомоги одній зі сторін конфлікту — ред.). Ми закликаємо до діалогу між Азербайджаном і Вірменією, закликаємо до деескалації цього конфлікту. Але хочу вам сказати що дійсно у нас, що стосується відносини з Азербайджаном, то вони в останні два роки вони особливі… Це є правда.. Вони дуже серйозні, потужні в економічному напрямку, і геополітичному. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану і вони так само завжди, коли ми говоримо про Крим, кажуть, що це була анексія, і підтримують нашу цілісність територіальну і суверенітет. Тут ми підтримуємо один одного”, — сказав він.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах: що відбувається?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.