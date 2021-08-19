Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня - дня, коли має завершитися військова місія США.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося там, поки не витягнемо їх всіх”, – сказав він.

Байден піддався жорсткій критиці за те, як він впорався з виведенням військ, який в останні дні характеризувався сценами хаосу в кабульському аеропорту і навколо, коли люди намагалися вибратися з країни.

Він захищав свої рішення, кажучи, що проблеми з припиненням 20-річного втручання США в цю ситуацію неминучі.

Байден також сказав, що “Талібан” на даний момент співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але “є деякі труднощі” з евакуацією афганських громадян, пов’язаних з США.

Раніше бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі. Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.