Генерал Мін Аунг Хлаїнг, який прийшов до влади в результаті лютневого перевороту в М'янмі, заявив, що дію режиму надзвичайного стану може бути продовжено до серпня 2023 року.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У своєму зверненні генерал пообіцяв провести “вільні та справедливі багатопартійні вибори”. Незрозуміло, якими будуть новообрані партії, оскільки генерал називає вигнану Національну лігу за демократію (НЛД) та її прихильників “екстремістами”.

Раніше військові оголосили, що надзвичайний стан триватиме лише рік.

Загальнонаціональна кампанія громадянської непокори в країні наростає, десятки тисяч робочих звільнені або страйкують.

Мін Аунг Хлаїнг також звинуватив протестувальників, які з лютого виходять на мітинги проти влади військових та на підтримку екслідерки країни Аун Сан Су Чжі, у навмисному поширенні коронавірусу. Наразі в країні зафіксовано 300 тисяч випадків захворювання та 9300 смертей від COVID-19.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яку було затримано разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.