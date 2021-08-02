Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У своєму зверненні генерал пообіцяв провести “вільні та справедливі багатопартійні вибори”. Незрозуміло, якими будуть новообрані партії, оскільки генерал називає вигнану Національну лігу за демократію (НЛД) та її прихильників “екстремістами”.
Раніше військові оголосили, що надзвичайний стан триватиме лише рік.
Загальнонаціональна кампанія громадянської непокори в країні наростає, десятки тисяч робочих звільнені або страйкують.
Мін Аунг Хлаїнг також звинуватив протестувальників, які з лютого виходять на мітинги проти влади військових та на підтримку екслідерки країни Аун Сан Су Чжі, у навмисному поширенні коронавірусу. Наразі в країні зафіксовано 300 тисяч випадків захворювання та 9300 смертей від COVID-19.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яку було затримано разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- З початку протестів, які спалахнули в М’янмі після військового перевороту, загинули щонайменше 43 дитини.