Китайські та індійські військові зіткнулися на одній зі спірних ділянок кордону — гірському перевалі Нату-Ла в Гімалаях, який знаходиться на півночі індійського штату Сіккім.

Про це повідомляє BBC і The Times Of India.

Інцидент стався на півночі Сиккима минулої середи, 20 січня, після того, як китайські військові спробували вторгнутися на територію Індії.

“Обидві сторони викликали підкріплення… є поранені з обох сторін. Але стрілянини не було. Ситуація знаходиться під контролем”, – сказало джерело The Times Of India.

Армія Індії заявила, що стався “незначний” інцидент, який було “вирішено”.

В результаті зіткнення постраждали четверо інійскіх військових і 20 китайських.

Гірський перевал Нату-Ла в Гімалаях – найдовший спірний кордон в світі. Обидві сторони претендують на великі території.

Конфлікт був відновлений в травні минулого року в районі Ладакха і з тих пір країни регулярно відправляють додаткові війська для захоплення річки.

У червні 2020-го відбулося найбільш серйозне зіткнення – тоді загинули близько 20 індійських солдатів. Втрати з боку Китаю влада КНР не розголошувала.