Про це повідомляє BBC і The Times Of India.
Інцидент стався на півночі Сиккима минулої середи, 20 січня, після того, як китайські військові спробували вторгнутися на територію Індії.
“Обидві сторони викликали підкріплення… є поранені з обох сторін. Але стрілянини не було. Ситуація знаходиться під контролем”, – сказало джерело The Times Of India.
Армія Індії заявила, що стався “незначний” інцидент, який було “вирішено”.
В результаті зіткнення постраждали четверо інійскіх військових і 20 китайських.
Гірський перевал Нату-Ла в Гімалаях – найдовший спірний кордон в світі. Обидві сторони претендують на великі території.
Конфлікт був відновлений в травні минулого року в районі Ладакха і з тих пір країни регулярно відправляють додаткові війська для захоплення річки.
У червні 2020-го відбулося найбільш серйозне зіткнення – тоді загинули близько 20 індійських солдатів. Втрати з боку Китаю влада КНР не розголошувала.
- 27 вересня стало відомо про обстріл в районі Нагірного Карабаху – регіоні, який вже кілька десятиліть є предметом спору між Вірменією і Азербайджаном. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.