Двоє українських армійців, які зникли безвісти під час ліквідації пожеж на Донбасі, підірвались на ворожому мінному полі.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід” на сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині шукають двох військовослужбовців, які зникли під час гасіння пожежі біля Верхньоторецького.

Бійці опинилися відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького, що на Донеччині.

“Командування ОТУ “Схід” повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника”, – йдеться у повідомленні.