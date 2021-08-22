Американські військові вирішили тимчасово закрити аеропорт Кабула через загрозу теракту з боку ІДІЛ-Х (Ісламська Держава Іраку і Леванту - Провінція Хорасан).

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Існує велика ймовірність того, що організація ІДІЛ-Х спробує вчинити теракт в аеропорту”, – сказав CNN представник міністерства оборони США.

Високопоставлений дипломат у Кабулі сказав, що їм відомо про реальну загрозу з боку Ісламської держави проти американців у міжнародному аеропорту Хаміда Карзая.

Тепер американські військові продумують альтернативні маршрути для людей, які хочуть дістатися до аеропорту Кабула і полетіти з країни.

За словами джерела телеканалу, “Талібан” обізнаний про дії військових і співпрацює з США в цьому питанні.

У Пентагоні стежать за ситуацією навколо аеропорту, куди все більше і більше прибуває людей з надією полетіти з країни. За словами американських чиновників, натовпи на території і навколо аеродрому – ідеальна мішень для ІДІЛ-Х. Проте є ще одна потенційна загроза – це мінометні обстріли.

У Держдепі США повідомили, що аеропорт буде закритий протягом 48 годин, повідомляє інформаційне агентство Афганістану Khaama Press.