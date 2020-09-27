Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Влада Азербайджану заявили, що відповідали на обстріли по всьому фронту. Обидві сторони повідомили про загибель мирних жителів.

І Вірменія, і Азербайджан були частиною Радянського Союзу. Протягом чотирьох десятиліть вони втягнуті в конфлікт через Нагірний Карабах, що в усьому світі визнаний частиною Азербайджану, але контролюється етнічними вірменами.

В ході прикордонних боїв в липні загинули не менше 16 осіб, що спровокувало найбільшу за багато років демонстрацію в столиці Азербайджану Баку. Тоді люди закликали до повної мобілізації і повернення регіону.

Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагорного Карабаху, повідомляє вірменське видання Aravot.

Командувач армією оборони Арцаха, генерал-майор Джалал Арутюнян, повідомив, що азербайджанські війська о 07:10 перейшли в наступ по всій протяжності лінії зіткнення. Атаку азербайджанських військ за кількома напрямками було зупинено – противник зазнав втрат в живій силі і техніці. Підбито три танка. Бої тривають.

Азербайджан поклав відповідальність за початок бойових дій на збройні сили Вірменії.

Азербайджанське інформагентство Report повідомляє, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту, село Гапанли Тертерського району, села Чірагли і Орта Гервенд Агдамського району, сіл Алханли і Шукюрбейлі Фізулінського району та села Джоджуг Мерджанли Джебраїльський району з великокаліберного зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.

Повідомляється про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) давно намагається виступити посередником у врегулюванні конфлікту, при цьому дипломати з Франції, Росії та США, що входять в Мінську групу ОБСЄ, намагаються зміцнити режим припинення вогню.