У Судані після військового перевороту звільнили з-під домашнього арешту прем'єра країни Абдаллу Гамдока, він повернувся на займану посаду.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Гамдок у неділю підписав угоду з військовими, згідно з якою його буде відновлено на посаді.

Угода, про яку було оголошено у прямому ефірі державного телебачення Судану, передбачає створення незалежного технократичного кабінету міністрів, який очолюватиме Абдалла Гамдок. Новий уряд працюватиме до проведення виборів. Проте незрозуміло, які повноваження будуть у нового уряду.

Угода також передбачає, що військові звільнять урядовців та політиків, заарештованих після перевороту 25 жовтня.

Суданці масово виходять на вулиці після воєнного перевороту. Угода була підписана через кілька днів після того, як лікарі заявили, що щонайменше 15 людей було вбито під час демонстрацій проти перевороту.

Угода також передбачає, що буде проведено розслідування для виявлення винних у вбивствах та пораненнях цивільних осіб та військовослужбовців.

Фото: AP Photo/Marwan Ali

30 жовтня громадяни Судану вкотре вийшли на акцію протесту проти нинішнього урядового режиму. Внаслідок сутичок на вулицях військові застрелили двох громадян.