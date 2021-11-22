Про це повідомляє агентство Associated Press.
Гамдок у неділю підписав угоду з військовими, згідно з якою його буде відновлено на посаді.
Угода, про яку було оголошено у прямому ефірі державного телебачення Судану, передбачає створення незалежного технократичного кабінету міністрів, який очолюватиме Абдалла Гамдок. Новий уряд працюватиме до проведення виборів. Проте незрозуміло, які повноваження будуть у нового уряду.
Угода також передбачає, що військові звільнять урядовців та політиків, заарештованих після перевороту 25 жовтня.
Суданці масово виходять на вулиці після воєнного перевороту. Угода була підписана через кілька днів після того, як лікарі заявили, що щонайменше 15 людей було вбито під час демонстрацій проти перевороту.
Угода також передбачає, що буде проведено розслідування для виявлення винних у вбивствах та пораненнях цивільних осіб та військовослужбовців.
Фото: AP Photo/Marwan Ali
30 жовтня громадяни Судану вкотре вийшли на акцію протесту проти нинішнього урядового режиму. Внаслідок сутичок на вулицях військові застрелили двох громадян.
- Як сповіщалось, 25 жовтня членів перехідного уряду Судану та інших цивільних лідерів було арештовано на тлі повідомлень про військовий переворот у країні. Зокрема, прем’єр-міністра Абдаллу Гамдока невідомі озброєні особи помістили під домашній арешт.
- Під час протестів проти військового перевороту в Судані загинули отримали поранення 140 людей, ще семеро – загинули.
- У Судані внаслідок військового перевороту скасували всі авіарейси. Водночас повітряний простір країни залишається відкритим.