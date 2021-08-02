Працівника Управління державної охорони, який напав на учасника шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, затримали та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано 28-річного працівника Управління державної охорони України, який підозрюється у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю (ч. 1 ст. 121 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 серпня, близько 7:40 ранку поблизу кав’ярні на вул. Антоновича, між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, після чого затриманий наніс потерпілому сильний удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю. Нападник зник з місця вчинення злочину.

Потерпілого госпіталізували до КНП “Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Невдовзі правоохоронці встановили особу нападника та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Водночас слідчі Територіального управління ДБР Києва уже повідомили чоловікові про підозру.

“Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня кваліфікація: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років”, – повідомили в ДБР.

Наразі в межах досудового розслідування допитують свідків та збирають відеозаписи.