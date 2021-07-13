Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері та ГУ поліції Житомирської області.
Як сповіщалося, 12 липня на Житомирщині військовий із вогнепальної зброї поранив у спину 9-річного хлопчика.
За попередньою інформацією, подія нібито відбувалася на березі місцевої річки. Однак під час встановлення обставин цей факт не підтвердився. Правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулося у дворі. Ймовірно, це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю.
За інформацією прокуратури, дитина наразі перебуває в лікарні непритомна, стан стабільно тяжкий. Хлопчика спільно з лікарями гелікоптером транспортували до столиці, боротьбу за його життя продовжуватимуть у клініці “Охматдит”.
Військовому вручено повідомлення про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
“Вину останній не визнав, при цьому пояснив, що злочин вчинив з необережності”, — зазначили в прокуратурі.
Прокуратура клопотатиме про взяття затриманого під варту.
- Нагадаємо, 31 травня в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, що грав біля власного будинку, отримав вогнепальне поранення в голову. Дитину прооперували і перевезли до Києва, проте медикам не вдалося його врятувати.
- Як з’ясувалося, поруч з будинком хлопчика двоє п’яних місцевих поліціянтів — Іван Приходько та Володимир Петровець — відкрили стрілянину по банках заради розваги. В результаті куля влучила в дитину.
- Вирок у цій справі досі не винесено. Зі сторінки Міністерства внутрішніх справ вносять до “чорного списку” користувачів, котрі нагадують про вбивство Кирила Тлявова.