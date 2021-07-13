Військовослужбовцеві з Києва, який з вогнепальної зброї поранив 9-річну дитину на Житомирщині, повідомлено про підозру. Поранений хлопчик у тяжкому стані, за його життя боряться київські лікарі.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері та ГУ поліції Житомирської області.

Як сповіщалося, 12 липня на Житомирщині військовий із вогнепальної зброї поранив у спину 9-річного хлопчика.

За попередньою інформацією, подія нібито відбувалася на березі місцевої річки. Однак під час встановлення обставин цей факт не підтвердився. Правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулося у дворі. Ймовірно, це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю.

За інформацією прокуратури, дитина наразі перебуває в лікарні непритомна, стан стабільно тяжкий. Хлопчика спільно з лікарями гелікоптером транспортували до столиці, боротьбу за його життя продовжуватимуть у клініці “Охматдит”.

Військовому вручено повідомлення про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

“Вину останній не визнав, при цьому пояснив, що злочин вчинив з необережності”, — зазначили в прокуратурі.

Прокуратура клопотатиме про взяття затриманого під варту.