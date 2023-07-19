У нашій країні цей фотоконкурс проходить вдесяте. Минулоріч через повномасштабну агресію росії проти України та потенційну небезпеку для учасників та учасниць організатори відмовилися від проведення конкурсу. Цього року з міркувань безпеки до участі у фотоконкурсі приймаються лише файли, зроблені до 23 лютого 2022 року (включно). Конкурсні списки змагання містять понад 8 тисяч об’єктів природно-заповідного фонду України. За весь час учасники та учасниці завантажили близько 120 тисяч світлин 4 тисяч памʼяток природи України. Ще стільки ж обʼєктів не мають жодної світлини. Конкурс має на меті це виправити. «Сьогодні українська природа переживає складні часи через техногенні катастрофи, спричинені державою-терористом, як-от нещодавнє знищення Каховської ГЕС. Через російську агресію багато природоохоронних територій нині пошкоджені, заміновані чи перебувають під тимчасовою окупацією. Конкурс “Вікі любить Землю” у 2023 році має на меті зібрати якомога більше архівних світлин української природи, які стануть у пригоді при оцінюванні масштабів втрат та під час відновлення обʼєктів природно-заповідного фонду України», — розповів Євген Букет, член організаційного комітету «Вікі любить Землю». Взяти участь можуть як професійні фотографи, так і аматори. Завантажувати можна лише власні світлини, які відповідають правилам. Усі призери та призерки «Вікі любить Землю» 2023 отримають цінні призи від громадської організації «Вікімедіа Україна». 15 найкращих світлин представлять Україну на міжнародному етапі фотоконкурсу. Списки пам’яток та інструкції із завантаження фото доступні на сторінці конкурсу. «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) — найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природи. Метою проєкту є формування якомога ширшої бази фотографій обʼєктів природно-заповідного фонду для наповнення Вікіпедії та інших вікіпроєктів, а також сприяння охороні довкілля і захисту природи. Цей конкурс зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним. В Україні його проводить ГО «Вікімедіа Україна». У 2023 році намір проводити «Вікі любить Землю» оголосили 53 країни. Це рекордне одночасне охоплення. А всього впродовж десятиріччя конкурс бодай раз проводився в 89 країнах світу – на всіх континентах, окрім Антарктиди. За цей час учасники та учасниці фотозмагання завантажили до Вікісховища понад 850 тисяч світлин, майже 200 тисяч з яких уже ілюструють статті Вікіпедії різними мовами. Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні. Контакти для додаткової інформації: [email protected]