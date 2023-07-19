«Вікі любить Землю» запрошує до участі у фотоконкурсі для Вікіпедії
До 31 липня в Україні триває найбільший у світі фотоконкурс памʼяток природи «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) 2023. Метою проєкту є зібрати якісні світлини об’єктів природно-заповідного фонду для ілюстрування статей у Вікіпедії.
Середа, 19 липня 2023, 16:25
Теги: Вікі любить Землю, Природно-заповідний фонд України, фотоконкурс
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|У нашій країні цей фотоконкурс проходить вдесяте. Минулоріч через повномасштабну агресію росії проти України та потенційну небезпеку для учасників та учасниць організатори відмовилися від проведення конкурсу.
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|Цього року з міркувань безпеки до участі у фотоконкурсі приймаються лише файли, зроблені до 23 лютого 2022 року (включно).
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|Конкурсні списки змагання містять понад 8 тисяч об’єктів природно-заповідного фонду України. За весь час учасники та учасниці завантажили близько 120 тисяч світлин 4 тисяч памʼяток природи України. Ще стільки ж обʼєктів не мають жодної світлини. Конкурс має на меті це виправити.
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|«Сьогодні українська природа переживає складні часи через техногенні катастрофи, спричинені державою-терористом, як-от нещодавнє знищення Каховської ГЕС. Через російську агресію багато природоохоронних територій нині пошкоджені, заміновані чи перебувають під тимчасовою окупацією. Конкурс “Вікі любить Землю” у 2023 році має на меті зібрати якомога більше архівних світлин української природи, які стануть у пригоді при оцінюванні масштабів втрат та під час відновлення обʼєктів природно-заповідного фонду України», — розповів Євген Букет, член організаційного комітету «Вікі любить Землю».
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|Взяти участь можуть як професійні фотографи, так і аматори. Завантажувати можна лише власні світлини, які відповідають правилам.
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|Усі призери та призерки «Вікі любить Землю» 2023 отримають цінні призи від громадської організації «Вікімедіа Україна». 15 найкращих світлин представлять Україну на міжнародному етапі фотоконкурсу.
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|«Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) — найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природи. Метою проєкту є формування якомога ширшої бази фотографій обʼєктів природно-заповідного фонду для наповнення Вікіпедії та інших вікіпроєктів, а також сприяння охороні довкілля і захисту природи. Цей конкурс зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним. В Україні його проводить ГО «Вікімедіа Україна».
У 2023 році намір проводити «Вікі любить Землю» оголосили 53 країни. Це рекордне одночасне охоплення. А всього впродовж десятиріччя конкурс бодай раз проводився в 89 країнах світу – на всіх континентах, окрім Антарктиди. За цей час учасники та учасниці фотозмагання завантажили до Вікісховища понад 850 тисяч світлин, майже 200 тисяч з яких уже ілюструють статті Вікіпедії різними мовами.
Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.
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